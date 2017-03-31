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Перемирие провалено, еще не начавшись - Тымчук
Традиционная, увы, секретность, плотной завесой которой официальный Киев укутывает переговоры в Минске, позволяет Москве и «ЛДНР» широко спекулировать на теме «перемирий», которые с завидным постоянством объявляются, и так же постоянно срываются.
Думается, мало кто из украинцев верит, что в этот раз на Донбассе вдруг наступит затишье. И в этот раз данные пессимистические прогнозы обоснованы самой логикой переговоров, которые произошли 29 марта в Минске, хотя о деталях мы можем знать «с той стороны», а не от наших родных представителей.
Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке":
"Нынешнее «перемирие» стало предметом торга, когда представители «ЛДНР» в который уж раз в обмен на «тишину» потребовали от Киева предоставить оккупированным районам «особый статус». Думается, это последняя попытка Кремля протолкнуть свой сценарий выполнения многострадальных Минских соглашений, ведь параллельно Москва усиленно реализует «приднестровский сценарий»: признание документов «ЛДНР», объявление линии фронта «государственной границей», «национализация» предприятий – все данные действия именно из этой оперы.
Получив очередной отказ, Москва для поддержания своего «мирного имиджа» не стала «отменять» предложенное перемирие. Но явно пойдет по проторенному пути - возможно, изобразив на какое-то время некоторую деэскалацию боевых действий на Донбассе, а потом вернув ситуацию к исходной точке. По факту, «перемирие» уже провалено, еще до официального начала. И информационная истерика в «ЛДНР» по подготовке этого срыва, понятно, с обвинениями в адрес ВСУ - тому свидетельство (сообщения в СМИ оккупантов: «обстановка в ДНР в преддверии вступления в силу договоренностей о введении режима прекращения огня с 1 апреля резко обострилась…» и далее - типа обстрелам со стороны ВСУ подверглись 100500 населенных пунктов, погибло 100500 мирных жителей, легко ранен 1 «ополченец», или «в преддверии перемирия Нацгвардия Украины перебрасывает в район Донецка карателей-нацистов из «Азова», и т.д.).
Та же участь, по видимому, ожидает и отвод войск от Станицы Луганской, заявленный на 6 апреля («ЛНР»: «Народная милиция всегда готова отвести силы и средства согласно Минским договоренностям, мы это демонстрировали неоднократно, даже не один десяток раз… но наши действия должны происходить в зеркальном порядке с украинской стороной, пока ни одного раза Украина не подтвердила того, что они собираются отвести свои силы и средства от Станицы Луганской»)."
Фото: sharij.net
Теги: Донбасс, война, перемирие, боевики, Дмитрий Алтухов
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