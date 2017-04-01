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Миллионы гривен,валюта, недвижимость и земля - губернатор Донетчины задекларировал свои доходы
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в документе о доходах за 2016 внес 2 842 937 гривен дохода, а также Lexus своей жены. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций, передают "Украинские новости".
Жебривский получил 336 625 гривен заработной платы за прошлый год (около 28 тыс грн в месяц - ред.), 1 069 519 гривен дивидендов от компании "Ян", 1 430 717 гривен дивидендов от компании F.I & P. Holdings Limited (Кипр), 6 076 гривен от предоставления имущества в аренду агрокомпании "Немиринецкая".
В декларации за 2015 год Жебривский указал 189 095 грн зарплаты, 321 тысячу гривен дивидендов от ЧП "Ян" и 14 908 гривен дохода от компании "Фармак" как дополнительный доход.
Он владеет наличными средствами в сумме $100 тысяч, а также 4 739 гривнами в "Приватбанке" и 1 077 гривнами в "Проминвестбанке". В декларации за 2015 год Жебривский указал 100 тысяч грн наличными.
Также председатель администрации задекларировал 3 объекта недвижимости в Киеве (участок 1 тыс. кв. м, жилой дом 891 кв. м, гараж 43 кв. м), 3 участка в Житомирской области (2,9 га, 3 800 кв. м, 1 572 кв. м.), автомобиль ВАЗ 21093 1993 года выпуска и часы Breguet, приобретенные в 2008 году за 51 тысяч гривен.
Донецкий губернатор является владельцем 591 акции F.I & P. Holdings Limited и 100% в ЧП "Ян".
Жена Жебривского Валентина получила 815 257 гривен доходов, из которых 449 757 гривен - зарплата в ЧП "Ян", 364 тысяч гривен - выручка от отчуждения транспорта, 1,5 тыс. гривен - зарплата за работу по совместительству.
В ее собственности - участок 1 532 кв. м, приобретенный в отчетном году автомобиль Lexus NX 200T 2016 г. в., 3 ювелирных изделия стоимостью 80 тысяч гривен и наличные средства в сумме €20 тысяч.
Фото: file.liga.net/
Теги: Донбасс, Донецкая область, декларация, губернатор, Жебривский
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