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Мариупольцы замерзли, хотят отопления и горячей воды
Мариупольцы возмущены досрочным отключением отопления и горячей воды. Об этом они пишут в редакцию 0629, в своих комментариях под статьями, в соцсетях. Волна народного гнева выросла настолько, что начали звучать призывы - устроить флешмоб или выйти на митинг.
В связи с этим, напоминаем, что около двух недель назад, когда в городе резко потеплело, мариупольцам стало жарко и они писали письма в разные инстанции с просьбой отключить отопление. Этот вопрос поднимался на сессии горсовета еще 3 марта.
1 апреля по просьбам всех, желающих экономить, отключили и отопление, и горячую воду. На улице, в то же время, резко похолодало.
"Здравствуйте! Подскажите,кто принимал решение об отключении отопления и горячей воды??? Кто-то подумал о людях, детях???!!! 1 апреля ночью была температура -5. У меня 2 маленьких ребенка. Я не могу покупать их, даже руки под краном как помыть, если вода ледяная?! Почему так издеваются над мариупольцами городская власть???!!! Мы и так не блещем экологией, только и успеваешь работать на аптеку, а еще и отключили отопление!!! Это просто издевательство!!! Как дети будут находиться в садике 8 часов, мыть руки, умываться?! Кто подумал о них???!!!
Как детям заниматься спортом, если в бассейнах нет горячей воды и бойлеров???!!! Вот интересно, чем мы отличаемся от других городов, например Одессы, где есть отопление?! Почему цены на проезд у нас самые высокие??!! Почему дети у нас слышат автоматы и видят военные машины?! Чем мы - мариупольцы хуже?! Очень хочется получить правдивый ответ, а не просто отговорки, что виноват Раус, Хотлубей, теплосеть работает в убыток, людям уже все надоело. Мы ведь ходили голосовали, надеялись на лучшее будущее, а к чему мы катимся?!"
"Я так понимаю, что тем представителям городских властей, которых осенила гениальная мысль возвращать долги Теплосети, отключая воду в начале весны, не то что в голову не приходит, что не у всех есть бойлер, а вряд ли хоть кто-то из членов их семей моет посуду руками. Пальцы леденеют на второй тарелке. Весь день по чуть-чуть моем", - пишет в соцсети Елена Золотарева.
"Воду могли бы оставить круглогодично!!! Стыд - позор 21 век, а такое ощущение, что каменный! Потрусили бы декларации, может и на воду нашкребли, нет, все мало!" - возмущаются мариупольцы в комментария
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, вода, отопление, горсовет
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