Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк

04.04.2017 08:24

В "министерстве по чрезвычайным ситуациям" "ДНР" заявляют, что "позаботилось о животных Докучаевского зоопарка". Для их кормления в зооуголок «Лебединое озеро» доставили шесть с половиной тонн просроченных продуктов питания из гуманитарного штаба «Поможем», сообщают российские СМИ.

"В ходе инвентаризации складов хранения гуманитарной помощи нашими сотрудниками было выявлено, что некоторые продукты питания непригодны к употреблению", - заявили в "министерстве".

При этом уточняется, что "продукты просрочены не на неделю и даже не на месяц, у некоторых срок годности истёк почти год назад".

"Все продукты питания согласно рекомендации Ветеринарной службы республики будут использованы для кормления животных после дополнительной термообработки", - заявил представитель "МЧС".