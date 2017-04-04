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Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк
04.04.2017 08:24
В "министерстве по чрезвычайным ситуациям" "ДНР" заявляют, что "позаботилось о животных Докучаевского зоопарка". Для их кормления в зооуголок «Лебединое озеро» доставили шесть с половиной тонн просроченных продуктов питания из гуманитарного штаба «Поможем», сообщают российские СМИ.
"В ходе инвентаризации складов хранения гуманитарной помощи нашими сотрудниками было выявлено, что некоторые продукты питания непригодны к употреблению", - заявили в "министерстве".
При этом уточняется, что "продукты просрочены не на неделю и даже не на месяц, у некоторых срок годности истёк почти год назад".
"Все продукты питания согласно рекомендации Ветеринарной службы республики будут использованы для кормления животных после дополнительной термообработки", - заявил представитель "МЧС".
Фото: hronika.info
Теги: Донбасс, Ахметов , Докучаевск, зоопарк, гуманитарная помощь
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