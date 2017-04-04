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Архив - Донецкая область

В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)

04.04.2017 17:24
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В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с боеприпасами вблизи села Новогродовка Донецкой области.

 По данным пресс-центра СБУ, тайник был обустроен неподалеку от одной из шахт. Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона почти сто семьдесят патронов к зенитной установке, а также шестьдесят взрывчатых механизмов к снарядам.

Боеприпасы в установленном порядке переданы для постановки на учет в одно из подразделений Вооруженных Сил Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.


Фото: https://www.ssu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, СБУ, боеприпасы, тайник
 
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