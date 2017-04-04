В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)

04.04.2017 17:24

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с боеприпасами вблизи села Новогродовка Донецкой области.

По данным пресс-центра СБУ, тайник был обустроен неподалеку от одной из шахт. Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона почти сто семьдесят патронов к зенитной установке, а также шестьдесят взрывчатых механизмов к снарядам.

Боеприпасы в установленном порядке переданы для постановки на учет в одно из подразделений Вооруженных Сил Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.