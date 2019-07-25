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Архив - Донецкая область

На Донетчине найден тайник с боеприпасами

25.07.2019 22:13
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На Донетчине найден тайник с боеприпасами

В Донецкой области правоохранители обнаружила в селе Михайловка тайник с боеприпасами и оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает donpress.com.

В штабе уточнили, что тайник находился на территории завода по изготовлению биотоплива:

«25 июля, во время осмотра территории завода по изготовлению биотоплива в селе Михайловка, Донецкой области работники ГУНП Сумской и Донецкой области, а также СБУ изъяли арсенал боеприпасов. На указанной территории были обнаружены боевые патроны к автоматическому оружию. Также, во время следующих поисковых мероприятий были обнаружены 2 гранаты Ф-1 с запалами, две мины со взрывателями, РПГ и пакет с патронами около 500 — 600 шт. Осмотр прекращен до прибытия взрывотехников».



Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, завод, СБУ, боеприпасы, тайник, арсенал, ООС
 
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