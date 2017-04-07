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"Выездной день в дурдоме" - очевидцы делятся впечатлениями от военных сборов в "ДНР" (ВИДЕО)
Под Торезом (Шахтерский район, неподконтрольная часть Донецкой области) вчера прошли "сборы резервистов".
Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием" псевдореспублики Эдуард Басурин заяаил, что в них приняли участие около 27 тыс. мужчин призывного возраста. Приезжал и главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко, традиционно пугавший Украину очередными воинственными заявлениями. Между тем, в соцсетях над этими сборами откровенно смеются.
Журналист-переселенец Никита Синицин, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать событий на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, поделился впечатления горловчанина вернувшегося вчера из поездки на т.н. "военные сборы".
Вот, что пишет Никита на своей страничке в Facebook:
"Впечатления горловчанина вернувшегося из поездки на военные сборы. Орфография и стилистика сохранены.
"Полчаса, как вернулся. Это было нечто… Собирались на 6:00, погрузились в автобусы в 7, поехали в начале девятого, приехали в 12, пару км шли по полю, построили нас, там ещё до 15:00 стояли в поле на ветру, грязные были, как Паниковский и Балаганов после распила гирь, пыль жуткая.
И всё ради 5 минут речи "товарища верховного главнокомандующего" (мин обороны): нас убивают, наших детей убивают, укр сми каждый день говорят, что они нас уничтожат, а землю оккупируют).
Каждый день смотрю укр сми, не слышал там такого))) ну и ура, товарищи — троекратное ура) гимн днр, и вставай, страна огромная. Огромная страна днр)))
Ну и всё: к автобусам шагом марш".
Еще один из очевидцев, который также присутствовал на этой "акции", пишет на своей странице в Facebook (под ником Eugene Kozakov), что участников "сборов" в Донецке собирали у районных исполкомов. Там они садились в автобусы, которые на полигон под Торез выехали колонной. "Всех предупредили, что телефоны надо выключить, по крайней мере к нам еще в салон маршрутки заглядывали. Объяснили тем, что это все-таки военные сборы, а не прогулка на свежем воздухе", — рассказал участник "сборов".
Привезли весь состав в поле. "Привезли, я бы сказал не на полигон, а в какое-то поле, ну оно видимо, полигоном и называется. Стоим, курим. Ждем чего-то. Телефоны опять сказали выключить, фото не делать, журналистов и так хватает, они типо сами все сделают. Короче, как при НКВД. Отключаю телефон", — добавил источник блогера.
По окончании "сборов" он вновь вышел на связь и рассказал, как проходило мероприятие.
"Около часа нас пытались построить эти инструктора. Нас много, их мало, они нервничают, никто их не слышит, а аппаратуру никому не дали. Все было установленно на сцене для Захарченко. Кстати, сам Захарченко приехал с охраной около 20 человек, я насчитал 18, но были еще и в штатском. Мы все дружно посмеялись с количества его телохранителей, но не громко, конечно, а то нас бы там оставили", — отметил участник.
По его словам, "сборы" у многих дончан вызвали смех. "Вообще, смеялись много дальние ряды, там даже под градусом были. Я стоял сначала в таких рядах, потом решил пройти вперед, где не слышно перегара. Ребята, наверное дуали, что на пикник едут. С собой брать было нельзя, так они до выезда накидались", — добавил он.
По словам дончанина, при посадке в автобус у участников "сборов" проверяли сумки, чтобы выяснить, не везут ли они "чего-то запрещенного". "А может мы из ДРГ", — пошутил источник.
"Когда, нас с горем пополам построили, провели небольшую лекцию, как себя вести перед сценой, телефоны не доставать "Вы солдаты!", — говорит нам инструктор. Раздали флаги, по 2 на колонну, их несли те, кто впереди шел и те, кто сзади колоны. Дальше, дошли мы до сцены, ну как до сцены, видимо в целях безопасности, нас за 120 метров от сцены оставили. Там же Захарченко выступал, а вдруг кто-то что-то бросит. Короче, скорее всего боялись, что за одним из толпы могут не уследить, а добросить на 100 метров что-то нереально", — рассказал дончанин о дальнейшем ходе мероприятия.
По его словам, участники выслушали "пламенные речи Захарченко о киевской хунте, что нас все никак не завоюют, что мы отстоим свой край". "Серьезно всё рассказал, правда паузы его выдавали. Короче, это и в интеренете можно посмотреть. А вот, то, что возможно не покажут, так это хихиканье Захарченко со всей этой ситуации со сборами. Он на сцене стоит и ржет, а мы ржем в ответ. В первых рядах, конечно, наши типа инструктора и у них вид серьезный, флаги и камуфляж, им марку надо держать, а мы чуть дальше непоймем всего этого цирка. Пол дня маршировали, потом полевой кухней накормили и по домам. Задрался я с этим "ДНР", — резюмировал источник.
По словам очевидцев, на мероприятие свезли даже людей с ограниченными возможностями. "На „могилизации“ были люди без нижних конечностей, на протезах. Были терявшие сознание и были приступы эпилепсии. Это я сейчас не шучу", — отметил один из участников обсуждения, передает informator.media.
"На стрим без слез смотреть невозможно, это выездной день в дурдоме", — комментируют пользователи. (Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Соответствующее видео опубликовано на канале youtube.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, военные, впечатление, очевидец, ДНР
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