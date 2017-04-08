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Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждают местонахождение только около 50 заложников из 121 заявленных в списке украинской стороной. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день в этом списке 121 заложник. Это гражданские и военные. К сожалению, представители ОРДО и ОРЛО подтверждают только около 50 человек из этого списка, мы знаем местонахождение 70 человек. Нам надо добиться подтверждения местонахождения всех, кого мы знаем", - прокомментировала Геращенко.
Геращенко также напомнила, что боевики требуют передать им около 600 человек, "среди которых есть несколько десятков тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, более 50 тех преступников, которые совершили сверхтяжелые преступления против Украины и не попадают под амнистию, и есть несколько сотен тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории", - рассказала вице-спикер парламента.
По ее словам, также ключевой проблемой является отсутствие политической воли со стороны РФ осуществить подобный обмен.
Напомним, ранее боевики заявили о договоренности с Украиной об обмене всех пленных, чья личность в настоящий момент установлена.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, обмен, ДНР, ЛНР, заложники
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