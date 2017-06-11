За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?

11.06.2017 08:30

Государственная Азовская морская экологическая инспекция судится с мариупольским частным предприятием, производящим бетон и бетонную продукцию. Инспекция намерена взыскать с представителя малого бизнеса почти 2 миллиона гривен за якобы загрязнение окружающей среды. Дело тянется с 2014 года и вызывает много вопросов. Проверку инспекция устроила в то время, когда в городе власть была захвачена террористами так называемой «ДНР» и фактически, был период беззакония и правовой незащищенности. В связи с чем возникает вопрос - чей «заказ» выполняли экологи, в чей бюджет и для каких целей планировали получить немалую сумму. А то, что это был именно «заказ», видно, как говорится, невооруженным глазом.

Кроме того, к крупным металлургическим предприятиям Мариуполя, которые реально загрязняют окружающую среду, о чем свидетельствуют результаты мониторингов, претензий на аналогичные суммы у «борцов» за чисте довкiлля, по странному стечению обстоятельств, не возникает. А если экоинспекция и штрафует производственных гигантов, то на мизерные, учитывая их финансовый уровень, суммы. Почему Азовская экоинспекция, работой которой возмущена мариупольская общественность, давит малый бизнес, пытались разобраться журналисты mariupol.tv

20 мая 2014 года Государственная Азовская морская экологическая инспекция проверила деятельность одного из частных строительных предприятий Мариуполя на предмет соблюдения им норм природоохранного законодательства. В результате этой проверки инспекторы пришли к выводу, что предприятие загрязняет землю. А именно, сложенными на твердом покрытии бывшими в употреблении, но годными к дальнейшему использованию по целевому назначению фундаментными блоками, плитами перекрытия, мраморными ступенями и другими ЖБИ. На основании чего инспекция определила, что строительные материалы – это отходы и они крайне, судя по сумме претензии, опасны для окружающей среды, до сих пор непонятно.

Спорный участок земли, на котором экологи «нашли» нарушения, на момент проверки предприятию в аренду не передавался, а находился в пользовании частного предпринимателя, который заключил договор аренды данного участка с Мариупольским горсоветом в декабре 2015 года и заплатил в городской бюджет за его фактическое использование с августа 2012 года по середину 2016 года более 300 тыс.грн.

И по словам представителя предприятия, проверка была проведена незаконно:

«Не смотря на то, что на момент проверки право пользования этим участком у проверяемого предприятия не было и в своей производственной деятельности оно его не использовало, инспекторы все равно провели проверку именно этого участка. Де-факто и де-юре участок находился в пользовании у другого субъекта предпринимательской деятельности, о чем экологи были поставлены в известность. Т.е. по сути это было незаконное проникновение на территорию. Мы подали заявление в прокуратуру на противоправные действия экологов, по данному факту открыто уголовное производство».

Возникают сомнения относительно и вреда, нанесенного окружающей среде предприятием. Бетонный комплекс расположен на Правом берегу реки Кальмиус, в районе Аджахи г.Мариуполя, практически у «подножья» «Азовстали». До 40-х годов прошлого века это была заболоченная местность, начиная с сороковых годов в рамках борьбы с малярией эта территория засыпалась «мусорами» за счет средств меткомбинатов «им.Ильича» и «Азовсталь», о чем свидетельствует официальный документ из Мариупольского краеведческого музея, в котором историки ссылаются на отчеты исполкома Ждановского (Мариупольского) городского совета. «Мусорами» называют отходы металлургического производства - это металлургические шлаки и шламы, т.е. производственный комплекс расположен на отходах, попросту на доменном шлаке, а не на земле.

Также есть протокол отбора проб грунта со спорного участка с их последующими испытаниями, проведенными специалистами Мариупольской лаборатории Донецкого «ПромстройНИИпроекта», который подтверждает этот факт – весь участок состоит из плотно слежавшегося шлака. Настолько плотного, что при разработке этого грунта необходимо использовать мощное оборудование – гидромолот.

По итогам проверки экологи составили акт и предъявили претензию, оценив «ущерб», нанесенный загрязнением земельного участка почти в 1,9 млн. гривен. Предприятие в ответе на претензию летом 2014 года отказалось возмещать какие-то ни было «убытки».

Спустя два с половиной года, в октябре 2016 года, Государственная Азовская морская экологическая инспекция снова вспомнила о «загрязнении» шлака и подала иск в Донецкий хозяйственный суд о взыскании с предприятия все тех же 1,9 млн гривен.

В ходе рассмотрения дела в Хозяйственном суде в действиях Азовской морской экологической инспекции выявились многие интересные моменты. Так, экоинспекция предоставила суду копию схемы «загрязненных» участков, которая является неотъемлемой часть протокола об административном правонарушении и акта проверки (для каждого из перечисленных документов должна быть составлена отдельная схема). По требованию Хозяйственного суда предоставить оригинал схемы, экологи выполнить это требование не смогли, мотивируя это тем, что оригинал находится в Центральном (Жовтневом) отделении полиции г.Мариуполя, куда они передали документы в рамках уголовного расследования по факту «загрязнения», которое, кстати, было прекращено за отсутствием состава преступлении в конце 2014 года. Однако в полиции такое заявление опровергли и предоставили официальный ответ о том, что ни схемы, ни фотоматериалов, которые также являются неотъемлемой частью документов, составленных в ходе проверки, им не передавались. Постановление об административном правонарушении, составленное на директора предприятия, как на физлицо, что само по себе не может иметь никаких последствий для предприятия, вообще было нагло сфальсифицировано – инспектор, составивший этот документ, дважды дописывал в него «нужные» статьи Кодекса Украины про административные правонарушения и сумму ущерба. Причем, в суд вместе исковым заявлением была предоставлена копия постановления, заверенная мокрой печатью и подписью юриста экоинспекции, а на запрос суда о предоставлении оригиналов документов, было предоставлено постановление уже с новым удобным для экологов содержанием.

Фигурант постановления подал заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности инспектора по охране окружающей природной среды, составившего протокол, по статье 366 ч.2 УК Украины «Служебная подделка, причинившая тяжелые последствия».

«При рассмотрении данного заявления был предоставлены документ от Государственной Азовской морской экологической инспекции - приказ от 24 апреля 2017 №51К о привлечении к дисциплинарной ответственности инспектора Упыря Александра, за неподобающее исполнение служебных обязанностей. Именно этим должностным лицом были допущены нарушения законы при оформлении административного дела. Это существенное доказательство», - отметила адвокат, представляющая интересы предприятия.

Судья Харакоз К.С., который рассматривал дело в первой инстанции, принял незаконное решение об удовлетворении иска Государственной Азовской морской экологической инспекции, не смотря на все факты и доказательства, свидетельствующие о фальсификации, служебном подлоге и грубом нарушении закона со стороны экоинспекции. Интересно, что ранее судья Харакоз рассматривал подобное дело, только вотношении комбината «Азовсталь». Тогда сумму ущерба окружающей среде экологи оценили в 252387,00 грн, а мусором был назван металлолом. Но в этом случае судья встал на сторону комбината и иск о взыскании был отклонен на основании того, что экоинцпекцией не был доказан факт загрязнения почвы.

Предприятие подало апелляционную жалобу в Донецкий апелляционный суд. В ходе первого заседания представители предприятия в очередной раз предоставили суду факты подделки документов инспекторами Государственной Азовской морской экологической инспекции и нарушения ею законодательства Украины.

«Хозяйственным судом первой инстанции были полностью проигнорированы доказательства нашей стороны, суд не указал, на каких основаниях он признал доказательства не надлежащими и вынес незаконное решение, которое мы оспариваем», - сообщила адвокат.

Юрист, представляющая интересы экоинспекции в суде все доводы апеллянтов отрицала, не утруждая себя в аргументации.

Представители малого бизнеса надеются на справедливое решение суда и на привлечение к ответственности должностных лиц, которые причастны к фальсификации документов. Тем более, что все фальсификации грубые и не прикрытые, и возникает чувство, что экоинспекция абсолютно уверена в своей безнаказанности.

Источник: mariupol.tv