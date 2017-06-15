В Славянске закупят квартиры детям-сиротам

15.06.2017 07:50

В Славянске за счет местного бюджета и областных субвенций закупят квартиры для детей-сирот. Об этом говорили в ходе заседания исполкома.

Проект решения об утверждении необходимого количества квартир, которые планируют закупить горсовет для детей-сирот, зачитала начальник отдела по учету и распределению жилой площади Стешенко Анна Владимировна.

Согласно проекту, городские власти закупят одну однокомнатную квартиру, две двухкомнатных квартиры и одну четирех- или пятикомнатную квартиру.

По словам Анны Владимировны, подобная программа для детей-сирот реализуется впервые с 1993 года.

До этого времени в Славянске осуществлялась закупка квартир только инвалидам Второй Мировой войны, а также воинам-интернационалистам. По словам Валерия Бондаренко, цены были астрономические.

Источник: 6262.com.ua