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В зоне АТО грузовик с гражданскими наехал на мину
Возле н.п. Байрак близ оккупированной боевиками Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате инцидента травмы получили два человека.
Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 16 июня, передает УП.
О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва.
По словам пострадавшей, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Также она отметила, что они часто пользовались дорогой, на которой произошел инцидент.
По данным сотрудника экстренной службы в Горловке, грузовик подорвался на противотанковой мине.
"На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - отмечается в отчете.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Горловка, грузовик, мина, АТО
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