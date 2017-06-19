В зоне АТО грузовик с гражданскими наехал на мину

19.06.2017 11:05

Возле н.п. Байрак близ оккупированной боевиками Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате инцидента травмы получили два человека.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 16 июня, передает УП.

О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва.

По словам пострадавшей, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Также она отметила, что они часто пользовались дорогой, на которой произошел инцидент.

По данным сотрудника экстренной службы в Горловке, грузовик подорвался на противотанковой мине.

"На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - отмечается в отчете.

Источник: http://from-ua.com