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Архив - Донецкая область

Желто-синий Мариуполь

28.06.2017 20:00
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Желто-синий Мариуполь

В День Конституции Украины Мариуполь украсили государственные сине-желтые флаги. Знамена затрепетали на административных зданиях, проспектах и жилых строений, пишет 0629.

Однако желто-синий цветы в Мариуполе можно встретить повсеместно. Иногда художники умышленно выбирают украинские цвета, а иногда Природа сама красит окружающий мир в цвета Единства .



Теги: Донбасс, Мариуполь, День Конституции
 
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