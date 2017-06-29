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У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації
Представники української сторони СЦККї мають інформацію про ймовірні серйозні за своїми наслідками провокаціями на Донецькому напрямку, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це повідомив прес-центр штабу антитерористичної операції. За даними СЦКК, бойовики можуть готувати серйозні провокації або навіть теракти на Донецькому напрямку, як на територіях підконтрольних Києву, так і в тих районах, які перебувають під контролем російських бойовиків. У СЦКК вважають, що такі дії сепаратистів націлені на мирне місцеве населення для того, щоб в подальшому звинуватити у всьому українських військовослужбовців та зірвати перемир’я, про яке раніше домовились сторони для того, щоб місцеві мали можливість зібрати урожай.
Однак варто відмітити, що навіть за оголошеного так званого хлібного перемир’я бойовики продовжують обстрілювати українці позиції. Упродовж середи 28 червня підконтрольні Росії терористичні угрупування 11 разів обстрілювали позиції сил антитерористичної операції по всій лінії зіткнення. При цьому бойовики використовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Теги: Донбасс, Донецкая область, провокация, АТО
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