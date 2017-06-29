За постой в дубраве денег не берут

29.06.2017 12:40

Не морем единым жив человек

Война ограничила доступ к вожделенным берегам древней Меотиды. Однако не поставила крест на летнем отдыхе. По крайней мере, любой из жителей крупнейших городов шахтёрского региона имеет возможность обзавестись персональным участком Азовского моря.

Делается это очень просто. Для начала в заполненной на две трети ванне растворите полпачки поваренной соли. Желательно - с примесью йода. Затем две недели подряд всем семейством ходите туда по вопросам пур ле пти и пур ле гран, добавьте тройку-другую резиновых изделий и получите смесь, которая на все сто будет соответствовать морской волне.

Совет, разумеется шуточный. А если серьёзно, то существуют сотни других, более приемлемых рецептов летнего отдыха. Конечно, хозяйственная деятельность человека за последние пару столетий основательно подорвала здоровье Дикого поля. Однако сопротивляемость Природы оказалась выше, чем следовало ожидать. И в этом нетрудно убедиться, если совершить ознакомительную поездку по местам, которые хотя и не входят в разряд заповедных, но способны очаровать даже самую заскорузлую душу. Итак...

Тот, кто украшает речные плеса

Водокрас.





Как известно, худа без добра не бывает. Свёртывание промышленности весьма положительно сказалось на состоянии главной водной артерии юга Донбасса - Кальмиусе. После трёх лет относительного послабления техногенной нагрузки её пойма пахнет уже не сточной, как прежде, канавой, а так, как ей и положено. Заливными лугами и отражёнными в зеркальных плёсах цветами.

- Как называется это растение? - спрашиваю у рыбака, который на противоположном берегу Кальмиуса вязал новый крючок взамен оборванного о корягу.

- Водокрас...

Познаниями в ботанике рыбак явно не блистал. Но я, перебрав в памяти все виды речной растительности, уличать его в незнании природы малой родины не стал. Главное - звучное название соответствует действительности. Ведь водокрас, это - украшающий речное плёсо.

Природа - главный терапевт

Рыбак.





Позволю не согласиться с бытующим мнением, будто бы поклоняющиеся перяному поплавку соотечественники страдают тихим помешательством. Если хотите знать, они здоровее всех прочих. Ибо ещё древние говорили: «Природа - главный лекарь души и тела».

Конечно, морской берег тоже является составной частью Природы. Однако недельное пребывание на именуемой пляжем песчаной жаровне чревато тяжкими последствиями.

К такому выводу я пришёл в посёлке Седово во время торжеств по случаю Дня рыбака. Местные топали на праздник с таким бодрым видом, будто за плечами не было трудового дня и хлопот по хозяйству. А навстречу им тянулись с пляжей отдыхающие. Измордованные жарой лица, впившиеся в распаренные телеса обломки ракушек и полная отрешённость в глазах делали их похожими на каторжников из песчаного карьера.

Некая отрешённость наблюдалась и в глазах продолжавшего чинить снасть рыбака. Но она казалась лёгкой, словно дымка над речным плёсом. И породила её не жаровня пляжа, а единение с Природой, этим главным терапевтом души и тела.

Бабочки на водопое

Бабочки на водопое





Не пугайтесь, если у вас возникло желание установить палатку в дубраве Донецкого кряжа. Это не признак начинающегося психического расстройства, а обычная тяга к перемене среды обитания.

Разумеется, по вечерам вас начнут донимать комары, у водопоя вы можете пересечься с выводком диких поросят, а в ветреные дни полотнище палатки будет вздрагивать от падающих с высоты девятиэтажного дома литых желудей.

Но это не шрапнель, которая осыпает крыши высоток и частных домов. Братья меньшие, низкий поклон им за это, с лёгкостью поделятся местечком у водопоя. Да и комары, кстати, водятся не только в байрачном лесу, но и в коммунальных квартирах.

Тем более, бытовые негоразды с лихвой компенсирует отфильтрованный через лепестки диких ромашек воздух. Поэтому вам достаточно четырёх-пяти часов сна на лоне природы, чтобы восстановить растраченные накануне силы.

Гарантирую, рассвет вы встретите в прекрасном расположении духа. И сразу же ваша рука потянется к прислонённому к боку палатки уловистому удилищу. Только когда будете шагать по ниспадающей к Малой Шишовочке тропинке, постарайтесь не наступить на бабочек, которые разноцветной стайкой слетелись на водопой.

Синичкина колыбелька

Гнездо ремеза.

Ремез - птица сухопутная. Однако у этого вида синиц в крови ярко выраженная привязанность к воде. Своё гнездо ремез устраивает над речными плёсами. Поэтому снизу к нему не могут подобраться ни хорёк, ни куница.

Хорошенько защищено оно и сверху. Слепленная из подручных материалов колыбелька приторочена к ивовой ветке довольно прочным канатом, который неподвластен штормовому ветру.

Обезопасил ремез себя и от высшего существа планеты Земля. Гибкая ветка прекрасно противостоит шквалам, но вот человека она не выдержит. Поэтому потревожить колыбельку не отважится даже последний самоубийца.

Слава Богу, к таковым я не отношусь. И меня вполне устраивает возможность полюбоваться шедевром пернатой архитектуры на значительном удалении.

Правда, фотосессия удалась лишь наполовину. Обнаружив в кустах жимолости мой схрон, ремезы объявили тревогу. На их ор примчались другие обитатели речной поймы. В конечном итоге я вынужден был позорно ретироваться. А в спину мне летели насмешливые вопли пернатой братии.

Но я всё равно остался доволен. Ведь совсем близко соприкоснулся с вещами, которые вам не подадут ни на одном пляже.

Избушку охраняет Змей Горыныч

Если у вас нет палатки, постарайтесь особо не огорчаться. «Безлошадному» всегда найдётся уголок в избушке егерей Донецкого кряжа. Её охраняют грубо сработанный из камня-песчаника скифский идол и такой же древний, по змеиным меркам, желтобрюхий полоз по кличке Змей Горыныч.

Глава местных пресмыкающихся поутру греется на ведущей к рукотворному озеру тропинке, но, заслышав шаги человека, уползает в столетиями нечёсаную траву.

А хотите удобств - к вашим услугам усадьба жительницы Русско-Орловки Ольги Ивановны. Когда я заговорил о плате за постой, лесная старушка подняла меня на смех:

- Господи, какие деньги? Да живите просто так. Мы гостям всегда рады. А если ищите уединения, то пустующих домов у нас предостаточно.

Даю голову на отсечение, такое вам не скажут на Кривой Косе, в Мелекино и других обитаемых местах азовского побережья. Да и лица добрее не сыщете, пусть извинят меня хозяйки, сдающие внаём углы в Седово или Бабах-Тараме.

Добрая душа из лесного села.

- Комары вот только вечерами донимают, да по причине майских заморозков проблема с фруктами будет, - посетовала Ольга Ивановна.

Но взамен лесная старушка предложила море настоянного на хвое окрестных боров воздуха, запах вошедшего в силу пойменного луга, а также Орловку, самую смирённую речушку в преддверии отрогов Донецкого кряжа. И всё это удовольствие совершенно бесплатно.

Так что добрый мой вам совет - не сжигайте отпуск и выходные на жаровне песчаного пляжа. Есть другие уголки, где можно отдохнуть душой и телом, и где сорвавшиеся из-под самых небес жёлуди стучатся о тугое полотнище палатки.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.