В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны

02.07.2017 14:12

В оккупированном Донецке на украденном у Украины Донецком металлургическом заводе, в результате которой их доменной печи произошел разлив расплавленного чугуна. Об это сообщает вынужденно покинувший Донецк журналист Денис Казанский у себя в "Фейсбуке".

"На отжатом Донецком металлургическом заводе (1 июля – "ОстроВ") случилась авария. Металлурги "молодой республики" запороли доменную печь", - написал он, ссылаясь на источник близкий к заводу.

"На ДМЗ чугун прорвал летку, залил рельсы на литейном дворе, жертв вроде нет. Леточная масса, которой закрывается леточное отверстие после выпуска чугуна (примерно каждые 2 часа), не завозилась на завод с начала т.н. национализации, как впрочем и другие огнеупоры. Это достаточно непростая позиция. Она должна быть и в меру пластичная, чтобы т.н. пушкой вдавливать в леточное отверстие, но и чтобы сразу же схватывалась, не давая вытечь скапливающемуся в горне печи чугуну. Если внутренняя стенка печи в районе летки уже раздолбана от плохой эксплуатации, как на ДМЗ, проблем добавляется", - рассказал источник.

Журналист пишет, что в настоящее время оккупационные власти занимаются ликвидацией последствий ЧП на ДМЗ, однако "острота проблемы остается".

"Печи уже давно больные. Из-за того что работали на одних окатышах без агломерата внутренняя часть футеровки печей изношена… Желоба, по которым чугун из печи льется в ковши, на последнем издыхании, да и ковши тоже", - пишет он.

Источник: ostro.org