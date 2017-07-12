В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка

12.07.2017 21:44

Киевский "Ашан" уличили в торговле продукцией, которая произведена на оккупированном Донбассе.

Соответсвующую публикацию сделала в соцсети киевлянка Татьяна Воловик.

По словам женщины 11 июля она купила в "Ашане" печенье и "чуть не подавилась", когда увидела, где оно было произведено.

Женщина напомнила, что концерн АВК официально прекратил работать в Донецке в 2015 году,однако фабрика продолжает функционировать в городе под другим именем - "Лаконд", производя продукцию для торговли на оккупированной территории.

"Ашан Украина", либо вы закупили трубочки еще до официального закрытия АВК и торгуете просроченным товаром, либо вы производите закупки у террористов и нарушаете закон?", - пишет женщина.

В "Ашане" на обращение Воловик отреагировали оперативно и пообещали сообщить о результатах проверки.

Источник Трибун.