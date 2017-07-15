Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку

15.07.2017 19:50

У Маріуполі відвідувач кафе вбив охоронця через жінку. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.

Потерпілий працював у розважальному закладі охоронцем, а підозрюваний того дня прийшов туди з компанією. Конфлікт виник через жінку. Експертиза показала, що смерть сталася через численні травми голови.

З’ясувалося, що на порозі кафе зав’язалася бійка між двома чоловіками. Коли кілька ударів збили з ніг одного з них, очевидці викликали медиків. Вже за кілька годин до Кальміуського відділення поліції було доставлено його 38-річного суперника.



Чоловік свою причетність до того, що сталося, не заперечує. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався, проте тривалий час зловживає спиртним та офіційного джерела прибутку не має.

Наразі його затримано, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого" Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.