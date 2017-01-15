В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе

15.01.2017 12:30

Около 5 часов утра, в субботу, во время патрулирования к инспекторам обратился гражданин и сообщил, что в кафе на улице Троицкой женщина нуждается в помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В течение 3 минут полицейские прибыли на место происшествия и услышали голоса за дверью в кафе. Патрульные постучали, после чего из помещения стали доноситься крики с мольбой о помощи, а к инспекторам вышел растерянный гражданин.

Вслед за мужчиной выбежала полураздетая женщина, которая звала на помощь. Испуганная гражданка пояснила патрульным, что работает в этом заведении, а неизвестный гражданин с применением физической силы снимал с нее одежду, душил и пытался ее изнасиловать.

Однако акт изнасилования удалось предотвратить благодаря немедленному сообщению очевидцев и быстрому реагированию патрульных.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы.

Злоумышленник задержан, им оказался 29-летний житель города Рубежное.

Источник 0629