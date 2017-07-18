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В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"
18.07.2017 13:40
Боевики "Луганской народной республики" заявляют, что не принимали участие в переговорах по созданию т. н. "Малороссии". Об этом заявил "глава Народного совета ЛНР" Владимир Дегтяренко, передает ресурс боевиков "ЛИЦ", сообщает телеканал 112 Украина.
По его словам, "представители ЛНР" даже не были осведомлены о планах по созданию псевдообразования. Кроме того, Дегтяренко заявляет, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".
"Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", – добавил он.
Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко озвучил идею создания нового "государства" - Малороссии.
Теги: Донбасс, ЛНР, Малороссия
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