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Задержан "подрабатывавший" в рядах террористов "ДНР" житель Торецка
Полиция задержала боевика террористической организации "ДНР" в Торецке Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.
"В ходе оперативных спецмероприятий полицейские установили причастность 39-летнего жителя прифронтового Торецка к деятельности незаконного вооруженного формирования "ДНР", - сказано в нем.
Житель Торецка добровольно присоединился к боевикам в 2014 году.
Находясь в отпуске на местном госпредприятии, где он работал забойщиком, мужчина начал дежурить на незаконно установленном блокпосту, расположенном в селе Дружба.
По его словам, он хотел подзаработать.
С оружием в руках он выполнял приказы главаря боевиков, проверял документы водителей и пассажиров автомобилей, незаконно осматривал салоны и багажники машин.
Примерно через две недели пособник террористов осознал, что его просто используют и не собираются оплачивать его "работу", поэтому покинул ряды бандформирования.
Перед освобождением города силами АТО он выехал на территорию РФ, где прожил некоторое время, после чего решил вернуться домой. В родном городе боевик продолжил работать на своем предприятии, надеясь, что избежит ответственности за свое уголовное прошлое.
Во время тщательной отработки лиц, которые могут быть причастны к деятельности НВФ, сотрудники полиции вышли на злоумышленника и собрали доказательства его вины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Проводятся следственные действия.
Ранее вчера сообщалось, что в сотрудники полиции задержали двух боевиков террористической организации "ДНР" в Краматорске Донецкой области.
Источник: news.liga.net
Теги: Донбасс, полиция, ДНР, Торецк
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