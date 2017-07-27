Задержан "подрабатывавший" в рядах террористов "ДНР" житель Торецка

27.07.2017 18:52

Полиция задержала боевика террористической организации "ДНР" в Торецке Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

"В ходе оперативных спецмероприятий полицейские установили причастность 39-летнего жителя прифронтового Торецка к деятельности незаконного вооруженного формирования "ДНР", - сказано в нем.

Житель Торецка добровольно присоединился к боевикам в 2014 году.

Находясь в отпуске на местном госпредприятии, где он работал забойщиком, мужчина начал дежурить на незаконно установленном блокпосту, расположенном в селе Дружба.

По его словам, он хотел подзаработать.

С оружием в руках он выполнял приказы главаря боевиков, проверял документы водителей и пассажиров автомобилей, незаконно осматривал салоны и багажники машин.

Примерно через две недели пособник террористов осознал, что его просто используют и не собираются оплачивать его "работу", поэтому покинул ряды бандформирования.

Перед освобождением города силами АТО он выехал на территорию РФ, где прожил некоторое время, после чего решил вернуться домой. В родном городе боевик продолжил работать на своем предприятии, надеясь, что избежит ответственности за свое уголовное прошлое.

Во время тщательной отработки лиц, которые могут быть причастны к деятельности НВФ, сотрудники полиции вышли на злоумышленника и собрали доказательства его вины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия.

Ранее вчера сообщалось, что в сотрудники полиции задержали двух боевиков террористической организации "ДНР" в Краматорске Донецкой области.

Источник: news.liga.net