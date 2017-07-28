Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"

28.07.2017 13:34

Согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12 февраля 2016 года на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты. Об этом в интервью местной газете рассказал «начальник отдела реструктуризации и закрытия предприятий минугля ДНР» Алексей Смыслов. Пишут "Донецкие новости".

«Сразу уточню, в перечень нерентабельных входят шахт, не ведущие добычу. Многие из них разрушены вследствие боевых действий. Например, "Октябрьский рудник",

"Полтавская", "Енакиевская", часть "Ольховатской", "Трудовская", "Бутовская". В результате началось затопление шахт, потому что водоотливы не могли работать в штатном режиме», – сказал Смыслов.

Он отметил, что на первом этапе закрытия – 10 шахт Горловки и Енакиево. «Всего же по состоянию на 1 июля 2017 года на реструктуризацию и консервацию передано 18 нерентабельных угольных предприятий», – уточнил Смыслов.

Для 10-ти закрываемых шахт будут строиться 6 водоотливных комплексов:

на шахте им. Калинина (Горловка);

на шахте им. Ленина (Горловка);

на шахте «Булавинская» (пгт Булавинское, г. Енакиево);

на шахте «Ольховатская» (пгт Ольховатка, г. Енакиево);

на шахте «Красный Профинтерн» (пос. Веровка, г. Енакиево);

на шахте «Красный Октябрь» (Енакиево).

Смыслов подчеркнул, что водоотливные комплексы строятся при поддержке России. Уже начаты работы на шахте «Ольховатская», следующая на очереди – шахта «Булавинская».

«По прогнозам, до уровня, с которого нужно начинать откачку, вода поднимется через 4 года. Поэтому водоотлив будет построен с учетом этого фактора. Раньше не имеет смысла строить и содержать комплекс», – констатировал «начальник».

При этом из-за боевых действий работать по водоотливу не смогут шахты «Бутовская» и «Трудовские», поэтому откачку их шахтных вод возьмут на себя соседние закрывающиеся шахты.

Как ранее сообщала начальник отдела по работе с персоналом «республиканского» предприятия «Донбассуглереструктуризация» Елена Провоторова, на сегодняшний день в состав «Донбассуглереструктуризации» (на его баланс переводятся все закрываемые шахты) входит 63 шахты, 19 из них работают в режиме водоотлива.