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Архив - Донецкая область

В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину

04.08.2017 07:07
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В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину

Мариупольские бомжи  обнаружил гранату и мину в мусорном баке.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Мариуполя.

Вчера, около 17:00, на спецлинию «102» обратился мужчина с сообщением об обнаружении боеприпасов. Гражданин рассказал, что опасную находку обнаружили бездомные и обратились к нему, чтобы он позвонил в полицию, потому что сами не имели телефонов.

Прибыв на улицу Брюллова в баке для мусора инспекторы обнаружили предметы предварительно похожие на противотанкового мину и боевую гранату с чекой.

На место происшествия патрульные срочно вызвали СОГ, взрывотехническую службу и саперов службы ГСЧС.

Сейчас инспекторы патрульной полиции осуществляют охрану места происшествия.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, мусор, граната, мина, мусорные контейнеры
 
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