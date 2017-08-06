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В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський

06.08.2017 21:34
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В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський

В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«86 дітей з прифронтової зони відправили на відпочинок до Хорватії. Цього року це не перша група дітей, яких відправляємо за кордон і не остання – дітлахи мають бачити, як живуть люди у світі, мають знати, як має виглядати й Україна», - написав він. Жебрівський при цьому подякував всім, хто долучився до організації відпочинку дітей.

Источник: unian.ua



Теги: Донбасс, Хорватия, дети, Жебривский
 
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