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Пьяные мариупольцы устроили дебош на блокпосту: "Валите на франковщину"
Молодым людям непонравилось, что их остановили на блокпосту для проверки документов и они начали оскорблять военнослужащих. На въезде в Мариуполь военные задержали троих местных жителей, которые отказались подчиняться требованиям пересечения блокпоста и оказали сопротивления. Об этом сообщило издание "Галка".
Происшествие произошло утром. Трое молодых людей пересекали блокпост на красном "ВАЗе". Бойцы полицейского спецподразделения "Ивано-Франковск", которые дежурят на объекте, остановили их для проверки документов. Парни сначала сделали вид, что не понимают украинского языка, но после настойчивых требований выйти из машины начали ругаться.
- Валите на свою Франковщину и там за***йте людей, - обратились нетрезвые пассажиры авто к полицейским. Бойцам пришлось применит силу, вытащить нарушителей из авто и уложить на землю в наручниках.
Полицейские составили на задержанных административные протоколы за пьяную езду, мелкое хулиганство и злостное неповиновение работникам правоохранительных органов.
14 августа на мариупольском блокпосту задержали информатора "ДНР". Как сообщила пресс-служба областной Нацполиции 43-летнего жителя села Веселое затаил обиду на представителей ВСУ в начале военных действий в Донбассе из-за одного инцидента. Полицейские отметили, если бы мужчина сам сдался властям, то избежал бы уголовной ответственности.
- Далее, каждый раз звоня своему давнему товарищу по прозвищу "Атаман", при разговоре рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна.
Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и вероятное место дальнейшей дислокации. Со временем злость прошла, и человек понял, что рано или поздно его ждет уголовная ответственность. С тех пор оборвал все контакты с товарищем и жил в постоянном страхе, - сказано в сообщении.
Всего с начала года в Донецкой области обнаружил 177 боевиков, из них 152 задержаны, 25 - объявили в розыск.
Теги: Донбасс, Мариуполь, блокпост, ДНР, АТО, боевики, ВСУ
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