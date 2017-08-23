В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина

23.08.2017 22:16

Патриоты Украины в оккупированной части Донбасса расклеили патриотические листовки "Донбасс - это Украина", сообщает 0629.

Акция прошла накануне Дня независимости Украины, в День украинского флага. Патриоты разместили листовки в почтовых ящиках, на стенах подъездов, в лифтовых кабинах многоэтажек на территории ОРДЛО.

Офицер Минобороны Анатолий Штефан сообщил Зеркалу недели, что такие листовки появились в оккупированных Луганске, Донецке, Макеевке, Горловке и некоторых других городах.

"Спасибо тем, кто не испугался врага, сделал эту акцию и поддерживает независимую и единую Украину. Все будет Украина, и победа за нами!" - сказал представитель Минобороны.