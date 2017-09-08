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В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)
Створення нового Пенсійного фонду допоможе вирішити проблему виплати пенсій жителям Донбасу
Про це заявив засновник політичної партії «ОСНОВА» Сергій Тарута.
«Сьогодні ми бачимо, що керівництво ООН і Ради Європи вкрай негативно ставляться до вирішення влади обмежити право на пенсію українцям, що проживають на окупованій території. Єдина можливість її отримувати – це перераховувати кошти на відкритий рахунок в банку, на нашій території», – зазначив політик.
Тарута впевнений, що вирішити ситуацію з пенсіями можна за допомогою простого механізму.
«Ми через свої механізми відкриваємо відкритий Пенсійний фонд, на рахунках якого зберігаються кошти всіх жителів окупованих територій. І якщо пенсіонер раптом захоче їх отримати, він буде знати, що у нього в банку, в тому ж Маріуполі, Краматорську і так далі, зберігаються його гроші», – підкреслив нардеп.
На думку Тарути, зміни громадянства українцями можна було уникнути, якби Україна відразу вирішила питання з пенсіями.
«Якби ми повністю забезпечували пенсіями окуповані території, ніхто з жителів Донбасі не звертався б до Росії, і не отримували б звідти гроші. Це велика брехня і маніпуляція, спрямована на тих, хто не знає, як там виживають люди. Замість того, щоб заглиблюватися в питання окупації, необхідно допомогти жителям Донбасу, а не звинувачувати їх і зупиняти виплату пенсій», – сказав нардеп.
Нагадаємо, за словами координатора проекту «Донбас SOS» Ольги Гвоздьової, проблема виплати пенсій пенсіонерам, які проживають на окупованих регіонах Донбасу, набула масового характеру.
Джерело: Politeka
Відео: Zik
Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд
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