Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту

20.09.2017 16:13

Сегодня на пр. Мира, в районе подземного перехода, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь в маршрутном такси, курсирующем по маршруту №112, травмировалась пожилая женщина.

Об этом сообщает группа "Народный контроль в общественном транспорте" в сети Facebook. Данную информацию 0629 подтвердили в патрульной полиции.

Водитель маршрутного такси №112 защемил дверью руку 60-летней женщины, которая хотела выйти из маршрутки. Женщина уже ступила на землю, но после того, как ей дверью прищемило руку, упала на землю, а автобус протащил ее несколько метров по асфальту.

Люди начали кричать, автобус остановился, из него вышел водитель и начал орать на упавшую женщину.

Пассажирка получила травмы. На место вызвали "скорую" и патрульную полицию.