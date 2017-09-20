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Архив - Донецкая область

Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту

20.09.2017 16:13
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Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту

Сегодня на пр. Мира, в районе подземного перехода, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь в маршрутном такси, курсирующем по маршруту №112, травмировалась пожилая женщина.
Об этом сообщает группа "Народный контроль в общественном транспорте" в сети Facebook. Данную информацию 0629 подтвердили в патрульной полиции.
Водитель маршрутного такси №112 защемил дверью руку 60-летней женщины, которая хотела выйти из маршрутки. Женщина уже ступила на землю, но после того, как ей дверью прищемило руку, упала на землю, а автобус протащил ее несколько метров по асфальту.
Люди начали кричать, автобус остановился, из него вышел водитель и начал орать на упавшую женщину.
Пассажирка получила травмы. На место вызвали "скорую" и патрульную полицию.



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, маршрутка
 
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