В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел

23.09.2017 15:27

В службу «101» поступило сообщение о пожаре в одном из домов в микрорайоне «Лазурный» города Покровска. Об этом сообщил начальник ГПСО-9 Владимир Малик.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что вследствие работ с горелкой на крыше дома произошло возгорание смолы, которая начала стекать вниз. В результате пожар распространился по всей площади межподъездного шва. Позже загорелась стекловата, которой было утеплено здание, и огонь переместился в подвал.

По словам Владимира Малика, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности лицами, работавшими на крыше.

«Люди, которые производили там ремонт, не имея лицензии на проведение данных видов работ, не обеспечили первичными средствами пожаротушения зону работы. То есть, не было даже бутылей с водой, не говоря уже об огнетушителе и песке», – говорит начальник ГПСО-9.

По словам Владимира Малика, председатель ОСМД из дома №78 заверила спасателей, что не привлекала подрядчиков для проведения кровельного ремонта.

Чтобы узнать, кто же подверг риску жильцов многоквартирного дома, журналисты обратились в ЧП «Управляющая компания «Комфорт», обслуживающее покровский жилфонд. Директор предприятия Сергей Федоров сообщил журналистам, что «Комфорт» не имеет отношения к ремонту домов, которые получили статус ОСМД.

Источник: girnyk.dn.ua