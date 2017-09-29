Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября

29.09.2017 10:53

Сообщения от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

6.30 Очередь до "пирожка"( плотность на 3 из 5), машин около 200.всем счастливой дороги!

7.30 Со стороны Горловки приехал в 5:50, очередь была машин 150 примерно. По моему это меньше чем обычно. Сейчас 7:30 прибавилось ещё машин 100 и плюс льгота.

7.35 Из Горловки в Артемовск пеших человек 120 на паспортном «ДНР»

КПВВ «Марьинка»

6.44 Марьинка на Донецк: основная - 100, льготка - 20.

КПВВ «Новотроицкое»

Пока нет данных.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии.