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Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября
29.09.2017 10:53
Сообщения от очевидцев:
КПВВ «Майорск»
6.30 Очередь до "пирожка"( плотность на 3 из 5), машин около 200.всем счастливой дороги!
7.30 Со стороны Горловки приехал в 5:50, очередь была машин 150 примерно. По моему это меньше чем обычно. Сейчас 7:30 прибавилось ещё машин 100 и плюс льгота.
7.35 Из Горловки в Артемовск пеших человек 120 на паспортном «ДНР»
КПВВ «Марьинка»
6.44 Марьинка на Донецк: основная - 100, льготка - 20.
КПВВ «Новотроицкое»
Пока нет данных.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, очередь, блокпост
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