Жебривский назвал город Донецкой области, который получит 30 миллионов за успешную украинизацию

29.09.2017 22:31

Города Дружковка и Покровск стали первыми городами, которые полностью перевели все вывески на украинский язык. Об этом на своей странице сообщает глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

"Результаты конкурса, объявленного в мае, обнародовали сегодня на областной коллегии.

Соответственно, как и обещал, Дружковка дополнительно получает 30 млн грн, Покровск - 20 млн грн из областного бюджета.

Все последующие города, которые "украинизируют" вывески в своем городе, получат по 10 млн грн из областного бюджета на свое развитие.

Отдельно отмечу, что премий по 10 млн грн будет столько, сколько "украинизированных городов": перевел все вывески - получи дополнительные миллионы на развитие города. Результат стараний местных общин будет проверять специальная комиссия", - отметил Жебривский.