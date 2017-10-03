КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ

03.10.2017 11:34

На втором Донецком водоводе ремонтные работы, передает, zi.dn.ua.

У части жителей Донецкой области, которые получают воду со второго Донецкого водовода, с сегодняшнего дня из кранов ничего не будет капать.

Как сообщили нам в Константиновском ПУВКХ, эти временные трудности связаны с ремонтными работами на водоводе. Работники горводоканала запитают систему сразу же после устранения поломки. Но советуют иметь минимум суточный запас воды.