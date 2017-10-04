"Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки

04.10.2017 11:12

Пользователи социальных сетей возмущены рассказом таксиста из Горловки, который в разговоре с украинским журналистом прямо заявил, что его "задолбало постоянно ездить за пенсией в Украину". Об этом рассказал тележурналист нескольких украинских каналов Егор Чечеринда на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Встретившись с водителем из Горловки, он поинтересовался ситуацией в оккупированном Донецке, при этом полученный ответ обескуражил журналиста и возмутил соцсети: выяснилось, что таксиста "задолбала" постоянная езда в Украину за пенсией. При этом сам Чечеринда остался удивлен тем, что ни боевики у власти, ни убийства и пытки не вызывают возмущения местных - их беспокоит и "задалбывает" лишь постоянная езда за соцвыплатами в Украину.