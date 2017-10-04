- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале21:46
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
- "Патриоты "молодой республики" достигли совершенства в области мародерства", - Казанский показал знаковое фото из оккупированного Донецка18:26
"Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
Пользователи социальных сетей возмущены рассказом таксиста из Горловки, который в разговоре с украинским журналистом прямо заявил, что его "задолбало постоянно ездить за пенсией в Украину". Об этом рассказал тележурналист нескольких украинских каналов Егор Чечеринда на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Встретившись с водителем из Горловки, он поинтересовался ситуацией в оккупированном Донецке, при этом полученный ответ обескуражил журналиста и возмутил соцсети: выяснилось, что таксиста "задолбала" постоянная езда в Украину за пенсией. При этом сам Чечеринда остался удивлен тем, что ни боевики у власти, ни убийства и пытки не вызывают возмущения местных - их беспокоит и "задалбывает" лишь постоянная езда за соцвыплатами в Украину.
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, пенсия, поездка, ДНР, соцвыплаты
- Горловка без света - ДНРовцы обвинили украинских военных в подрыве ЛЭП в районе Светлодарска
- Вспоминая Барни: "Он держал сепаров в состоянии животного ужаса"
- В Горловке начались массовые ограбления. Город в панике
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- "ДНР" требует от Украины более 10 млрд гривен "долга"
- Как Украина защищает своих граждан: чтобы получать заработанную пенсию, старики "ЛДНР" должны выехать на украинскую территорию
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале21:46
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
- "Патриоты "молодой республики" достигли совершенства в области мародерства", - Казанский показал знаковое фото из оккупированного Донецка18:26
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"10:52
- В Оксфорде создали универсальную вакцину от гриппа10:40
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- В ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ВНЕСЕНА ВАЖНАЯ ПОПРАВКА10:09
- Кремлевский прихвостень Пушков брызнул ядом после заявления Муженко о подрыве складов в Калиновке: “Там прежде и Вия видели и другую нечисть09:51
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- “По сравнению с этим, ИГИЛ – сущий пустяк”, - Мюрид рассказал о нарастающей угрозе Кремлю на территории РФ09:11
- В Харькове появился самый большой портрет Тараса Шевченко в Украине09:00
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"