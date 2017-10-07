В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе

07.10.2017 08:53

С начала АТО на Донбассе погибли более 2,5 тысячи военных, среди которых 69 пограничников.

С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли 69 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Хроника.инфо с ссылкой на Зеркало недели.

"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 из них потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще пять военнослужащих пропали без вести", - сообщил первый заместитель начальника ГПСУ Василий Серватюк в пятницу, 6 октября.

Около 30 пограничников, получивших ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".

Всего с начала АТО знаки отличия получили 250 военнослужащих ГПСУ.

В июле в Госпогранслужбе сообщали о 67 погибших за время АТО военнослужащих. Серьезные потери ГПСУ понесла во время обстрелов Зеленополья российскими "Градами" с территории РФ 11 июля 2014 года. Тогда погибли семь украинских пограничников, пятеро – получили ранения.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что за три года в Донбассе погибли 2 тысячи 652 военных и еще 9 тысяч 578 защитников Украины получили ранения различной степени тяжести.