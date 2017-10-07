- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе
С начала АТО на Донбассе погибли более 2,5 тысячи военных, среди которых 69 пограничников.
С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли 69 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Хроника.инфо с ссылкой на Зеркало недели.
"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 из них потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще пять военнослужащих пропали без вести", - сообщил первый заместитель начальника ГПСУ Василий Серватюк в пятницу, 6 октября.
Около 30 пограничников, получивших ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".
Всего с начала АТО знаки отличия получили 250 военнослужащих ГПСУ.
В июле в Госпогранслужбе сообщали о 67 погибших за время АТО военнослужащих. Серьезные потери ГПСУ понесла во время обстрелов Зеленополья российскими "Градами" с территории РФ 11 июля 2014 года. Тогда погибли семь украинских пограничников, пятеро – получили ранения.
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что за три года в Донбассе погибли 2 тысячи 652 военных и еще 9 тысяч 578 защитников Украины получили ранения различной степени тяжести.
Теги: Донбасс, погибший, пограничники, МВД, АТО
- В Донецке улицу назвали в честь погибшего милиционера
- Пожар на табачной фабрике в Донецке закончился возбуждением уголовного дела
- В Харцызске сотрудники ГАИ разыскали двух водителей, скрывшихся с места ДТП
- Скандальное ДТП. Оформляют опекунство, чтобы "влепить" иски
- Хорошковкий улетел в Донецк искать убийц работников "ПриватБанка"
- В Донецкой области под колесами автомобиля милиционера погибла женщина
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Samsung выпустит гибкий смартфон 08:27
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
- Ученые обнаружили на дне айсберга уникальную экосистему07:47
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются