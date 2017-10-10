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Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу
Сегодня, 10 октября, в парламентской газете «Голос Украины» был опубликован закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Таким образом документ вступил в силу.
Он вносит изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. В частности, статья 1 изложена в новой редакции и предполагает продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО на год. При этом указывается, что закрепленные в документе нормы начнут действовать только при условии полного вывода войск и военной техники из оккупированных районов Донбасса.
Как заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов, благодаря принятию этого закона санкции с Российской Федерации не снимут.
«18 октября — дата, когда могла открыться прямая дорогая к снятию санкций со страны-агрессора. Могла, но мы приняли данный закон, и это не произойдет», — сказал он.
Напомним, голосование в Раде по этому закону происходило в условиях задымления — в зал парламента кинули дымовую шашку. Тем не менее, работа депутатов не прерывалась. Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон в день его принятия.
Теги: Донбасс, закон, Донецкая область, Луганская область, Верховная Рада, Порошенко, самоуправление
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