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Архив - Донецкая область

В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго

12.10.2017 20:15
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В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго

Для удобства работы с клиентами в ноябре ДТЭК Донецкоблэнерго откроет еще один центр обслуживания в Мариуполе, сообщает MRPL.CITY.

В помещении будущего центра обслуживания, что расположен по улице Пашковского в Левобережном районе, уже идет ремонт.

До официального открытия центра прием клиентов в этом районе будет осуществляться в здании Левобережной районной администрации Мариупольского городского совета, а также в Центрах обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго по адресу: бульвар Шевченко, 62 или проспект Победы, 16.

Кроме того, бытовые клиенты ДТЭКа могут с помощью Личного кабинета на сайте энергокомпании дистанционно внести показания счетчика, оплачивать счета за электроэнергию с помощью платежных счетов, управлять данными по лицевому счету, делать сверку и получать консультации специалистов.

 

Источник: http://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, Донецкоблэнерго
 
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