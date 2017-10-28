Село под Мариуполем: штраф за обнаженку

28.10.2017 18:10

В поселке недалеко от Мариуполя мужчину оштрафовали за то, что он ходил по улице голым и сквернословил.

Дело рассматривал Великоновоселовский районный суд 10 октября. Было вынесено обвинительное решение. Оказалось, что 19 августа около 18.00 во время ссоры начал совершать хулиганские действия. Он цинично выражал свое презрение к мнению окружающих, ругал своего знакомого и демонстрировал неуважительное отношение к общественным нормам. На замечания окружающих не реагировал, стянул с себя шорты и белье и 20 минут ходил голым.

Обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается. Действия объяснял тем, что незадолго до этого поссорился с девушкой и сильно расстроился.

По решению суда, мужчина признан виновным по статье «Хулиганство» и должен заплатить штраф в размере 8500 грн.

Источник: zi.dn.ua