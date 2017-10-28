В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс

28.10.2017 12:50

Дочь руководителя IT-направлений в "Сбербанке" Лиза Сокрут, которая уезжала воевать на Донбасс, но быстро вернулась, посещала могилу ликвидированного террориста "ДНР" Арсения Павлова, более известного как Моторола.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Во время воинственной поездки на Донбасс Елизавета забрела на могилу Моторолы. Видную блондинку отловили местные спецслужбы и начали разбираться, что к чему", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после рассказов про жаркие танцы Лизы в Москве в качестве стриптизерши и текущие намерения воевать в Донецке, террористы решили, что "барышня не дружит с головой и отправили ее домой".

До поездки на Донбасс Лиза Сокрут гастролировала вместе с группой "Коррозия металла". На концертах девушка отличалась откровенными танцами.