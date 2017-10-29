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"Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе

29.10.2017 20:30
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"Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как террористы на Донбассе обстреливают свои же позиции.

По словам военных, таким образом они создают видимость агрессии со стороны Украины.

Соответствующий ролик был опубликован на канале Военное телевидение Украины в YouTube.

"Они сейчас будут провоцировать и рассказывать, что мы открываем огонь. Они постреляли по своим, взяли добро и стреляют по нашим позициям", - отметил один из бойцов.

Пока подобные выпады террористов не представляют угрозы, украинские военные на огонь не отвечают.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, агрессия, ДНР, ЛНР
 
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