В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры

02.11.2017 11:40

Уже известно, в каких городах

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отобрало города в Донецкой области, где будет реализована программа для приобретения жилья переселенцам. Из государственного бюджета города Покровск, Дружковка и Мариуполь получат субвенцию для этих целей.



Порядок использования этих средств утвержден постановлением Кабмина №769 от 4 октября 2017 года.



МинТОТ разработало и направило проект о распределении субвенции на согласование правительству Украины и Комитет ВРУ по вопросам бюджета.





