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В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры
02.11.2017 11:40
Уже известно, в каких городах
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отобрало города в Донецкой области, где будет реализована программа для приобретения жилья переселенцам. Из государственного бюджета города Покровск, Дружковка и Мариуполь получат субвенцию для этих целей.
Порядок использования этих средств утвержден постановлением Кабмина №769 от 4 октября 2017 года.
МинТОТ разработало и направило проект о распределении субвенции на согласование правительству Украины и Комитет ВРУ по вопросам бюджета.
Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартира, переселенцы, Покровск (Красноармейск)
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