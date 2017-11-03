Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ

03.11.2017 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ

В интервью журналистам издания LIGA.net представители пресс-службы СММ ОБСЕ сообщили о зафиксированных ими участников незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР» с новыми шевронами, которые находятся в подконтрольном им городе Новоазовск, передает replyua.net

«На блокпосте, расположенном на северной окраине Новоазовска, расположенного за сорок километров на восток от Мариуполя, сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили мужчину, который был одет в цифровой камуфляж темно-зеленого цвета. На его плече был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой. В руках у мужчины был вооруженный автомат AK-74, который был оценен наблюдателями, как новый», - отметили в организации.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была зафиксирована разгрузка шести танков недалеко о села Зерновое, которое находится под контролем боевиков «ДНР». В том числе, отмечается, что с тягачей было разгружено 6 танков неустановленного типа в районе, где, в соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года, нельзя размещать тяжелое вооружение. 



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх