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Архив - Донецкая область

Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение

05.11.2017 17:11
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Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение

Сегодня, 5 ноября, незаконные вооруженные формирования ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) устроили жесткий обстрел позиций ВСУ в районе Водяного, что на Приморском (Мариупольском) направлении Донецкой области.

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что боевики осуществили провокационные обстрелы из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенных минскими договоренностями вооружения - из минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

Последствия обстрелов уточняются.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишину.

По данным украинской стороны СЦКК, подобные действия оккупантов говорят об их нежелании соблюдать режим прекращения огня и выполнять взятые обязательства по Минским договоренностям.



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, минометы
 
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