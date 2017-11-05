Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение

05.11.2017 17:11

Сегодня, 5 ноября, незаконные вооруженные формирования ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) устроили жесткий обстрел позиций ВСУ в районе Водяного, что на Приморском (Мариупольском) направлении Донецкой области.



Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что боевики осуществили провокационные обстрелы из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенных минскими договоренностями вооружения - из минометов калибра 120 и 82 миллиметров.



Последствия обстрелов уточняются.



Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишину.



По данным украинской стороны СЦКК, подобные действия оккупантов говорят об их нежелании соблюдать режим прекращения огня и выполнять взятые обязательства по Минским договоренностям.