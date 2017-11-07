Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину

07.11.2017 16:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину

В Донецке журналисты одного из интернет-ресурсов к 100-летию Октябрьской революции 1917 года посчитали памятники Ленину.

«В этом году отмечается столетие Октябрьской революции, и мы, жители республики, уважительно относимся к истории, чтим и храним ее...», – прокомментировал ситуацию "и.о. министра культуры ДНР" Михаил Желтяков, передает 62.ua.

Оказалось, что в каждом районе Донецка находится как минимум по одному памятнику. Самый масштабный – в центре города на площади Ленина. Он представляет собой монументальную композицию из статуи лидера большевиков высотой 7,5 метра и отдельно стоящего пилона. В этом году монументу исполняется 50 лет.



Теги: Донецк, Донбасс, Октябрьская революция, памятник, Ленин, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх