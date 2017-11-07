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В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину
07.11.2017 16:31
В Донецке журналисты одного из интернет-ресурсов к 100-летию Октябрьской революции 1917 года посчитали памятники Ленину.
«В этом году отмечается столетие Октябрьской революции, и мы, жители республики, уважительно относимся к истории, чтим и храним ее...», – прокомментировал ситуацию "и.о. министра культуры ДНР" Михаил Желтяков, передает 62.ua.
Оказалось, что в каждом районе Донецка находится как минимум по одному памятнику. Самый масштабный – в центре города на площади Ленина. Он представляет собой монументальную композицию из статуи лидера большевиков высотой 7,5 метра и отдельно стоящего пилона. В этом году монументу исполняется 50 лет.
Теги: Донецк, Донбасс, Октябрьская революция, памятник, Ленин, ДНР
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