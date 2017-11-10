- В Покровську знайшли арсенал боєприпасів 10:44
- Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки10:31
- У боевиков ОРДЛО появились танки и пропали пушки10:23
- Донбасские КПВВ штурмуют тысячи человек и машин10:15
- Донбасский фронт: названы особенности обстрелов09:51
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны09:25
- В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода09:12
- На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты09:07
- Донбасс начали спасать от экологической катастрофы08:51
- Жебривский совершил череду открытий08:43
Донбасский фронт: названы особенности обстрелов
На протяжении последних суток, по данным группы Информационное Сопротивление, отмечались определенные особенности в обстрелах со стороны оккупантов Донбасса.
ИС сообщает, что:
- активизировались подразделения противника в районе "Светлодарской дуги": с позиций южнее высоты 223 оккупанты, используя пару 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос", неоднократно открывали огонь по передовым позициям ВСУ южнее Светлодарска. Обстрелы велись из миномётов "в комплексе" с крупнокалиберными пулемётами;
- на ряде участков оккупанты также активно применяли 82-мм минометы: в районе промзоны Авдеевки (огонь велся из лесопосадки юго-западнее жд станции Ясиноватая-2, в ходе обстрела района южнее Ясиновского переулка); в районе "Бахмутской трассы" (из балок за трассой по передовым опорным пунктам ВСУ в районе бывшего бп №31); по позициям ВСУ восточнее Лебединского (из посадок на запад от Саханки);
- на приморском направлении, в районе н.п.Пищевик, зафиксирована новая мобильная огневая группа противника. Огонь из 120-мм минометов вела по фронту одного из передовых опорных пунктов ВСУ на север от данного н.п. В частности, данная мобильная группа выдвинулась со стороны н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь), и после обстрела отошла в тот же район;
- аналогичная мобильная огневая группа противника действует в районе Новозвановки. Также для обстрела передовых позиций ВСУ юго-восточнее Новозвановки оккупанты использовали БМП-1, которая, маневрируя по фронту, вела огонь из штатной пушки, после чего отошла в тыл своих боевых порядков. Действия БМП прикрывались интенсивным пулемётным огнём.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы, фронт
- Боевики за сутки 61 раз обстреляли силы АТО. Больше всего досталось Горловке и окраинам Донецка (ВИДЕО)
- В Песках "поливают с утра до вечера с перерывами на перекур"
- Боевики лезли в атаку, обстреливали и следили с воздуха
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов
- Мариупольское направление расстреливают из ствольной артиллерии
- В Луганске заминировали здание "МВД"10:50
- В Покровську знайшли арсенал боєприпасів 10:44
- Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки10:31
- У боевиков ОРДЛО появились танки и пропали пушки10:23
- Донбасские КПВВ штурмуют тысячи человек и машин10:15
- В Северодонецке сбили двух пешеходов10:08
- Донбасский фронт: названы особенности обстрелов09:51
- Луганщину обстреляли из пушки, есть раненый09:34
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны09:25
- В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода09:12
- В Луганске заминировали здание "МВД"10:50
- "Человек-ракета" из Великобритании установил рекорд скорости (ВИДЕО)10:45
- В Покровську знайшли арсенал боєприпасів 10:44
- Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки10:31
- У боевиков ОРДЛО появились танки и пропали пушки10:23
- Донбасские КПВВ штурмуют тысячи человек и машин10:15
- В Северодонецке сбили двух пешеходов10:08
- "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке10:00
- Умер сатирик Задорнов09:58
- Донбасский фронт: названы особенности обстрелов09:51
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе