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Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов
11.07.2017 15:09
За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. При этом, сообщает Минобороны Украины, более половины обстрелов (12) противник осуществил на Мариупольском направлении.
В ведомстве также добавили, что за минувшие сутки погиб один украинский боец. Как стало известно, инцидент произошел в районе Станицы Луганской результате подрыва.
В свою очередь украинская разведка констатирует, что в рядах противника продолжает снижаться морально-психологическое состояние личного состава. В частности, передовые подразделения противника в оккупированном Новоазовске систематически не обеспечиваются продуктами питания в полном объеме: поступает лишь две трети от установленных норм.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, подрыв, обстрелы, Минобороны
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