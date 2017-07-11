Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов

11.07.2017 15:09

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. При этом, сообщает Минобороны Украины, более половины обстрелов (12) противник осуществил на Мариупольском направлении.

В ведомстве также добавили, что за минувшие сутки погиб один украинский боец. Как стало известно, инцидент произошел в районе Станицы Луганской результате подрыва.

В свою очередь украинская разведка констатирует, что в рядах противника продолжает снижаться морально-психологическое состояние личного состава. В частности, передовые подразделения противника в оккупированном Новоазовске систематически не обеспечиваются продуктами питания в полном объеме: поступает лишь две трети от установленных норм.