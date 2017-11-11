Интернет-мошенники ударили по жителям Славянского района

11.11.2017 14:31

На этой неделе в Славянский отдел полиции поступили два заявления от местных жителей, которые стали жертвами интернет-мошенников и потеряли в сумме около 60 тыс. гривен. В обоих случаях пострадавшие по требованиям "продавцов" осуществляли полную предоплату.



30-летняя жительница поселка Райгородок Славянского района рассказала правоохранителям, что решила приобрести через один из сайтов воздушный генератор стоимостью 55 000 гривен.



Продавец, по телефону представился жителем Харькова, настаивал на получении всей суммы заранее - только после этого он якобы мог "отгрузить товар". Женщина перевела на указанный счет деньги и стала ждать. Лишь спустя неделю она заподозрила неладное и стала звонить "продавцу".Но тот уже не отвечал ...



В это же время подобным образом пострадал и 55-летний житель Славянска. Мужчина заказал детали для автомобиля на сумму около 4500 гривен. Получив деньги, продавец "из Киева" (разумеется, злоумышленники могут называть любой город) тут же перестал выходить связь.



Обе информации были внесены в единый реестр досудебных расследований по статье 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Сотрудниками полиции начаты проверки.



Полиция Донетчины напоминает: в случае необходимости покупки товаров через интернет, обращайтесь к "проверенным" продавцам, предварительно внеся только задаток или осуществляя оплату уже после получения товара (с помощью услуги наложенным платежа).