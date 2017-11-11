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Славянские полицейские поймали почти 240 наркоманов
Сотрудники Славянского отдела полиции Донетчині проводят систематические меры по борьбе с незаконным хранением, изготовлением и сбытом наркотиков на территории обслуживания. С начала года запрещенные вещества изъяты у 237 местных жителей.
Только за минувшие сутки славянские полицейские изъяли около 2 кг наркотических веществ и привлекли к уголовной ответственности привлечено 3 потребителей зелья.
Наркотические вещества были изъяты при проведении обыска и при патрулировании. Их владельцами оказались местные жители в возрасте от 30 до 37 лет. Все как один объяснили, что найденные у них наркотики они хранили для собственного употребления или для "лечения".
По указанным фактам полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Славянск, наркотики, полиция
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