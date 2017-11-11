Славянские полицейские поймали почти 240 наркоманов

11.11.2017 14:01

Сотрудники Славянского отдела полиции Донетчині проводят систематические меры по борьбе с незаконным хранением, изготовлением и сбытом наркотиков на территории обслуживания. С начала года запрещенные вещества изъяты у 237 местных жителей.



Только за минувшие сутки славянские полицейские изъяли около 2 кг наркотических веществ и привлекли к уголовной ответственности привлечено 3 потребителей зелья.



Наркотические вещества были изъяты при проведении обыска и при патрулировании. Их владельцами оказались местные жители в возрасте от 30 до 37 лет. Все как один объяснили, что найденные у них наркотики они хранили для собственного употребления или для "лечения".



По указанным фактам полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.