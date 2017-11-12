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На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки

12.11.2017 10:23
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На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки

8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 13-го Державного пожежно-рятувального загону билися з вогнем у м. Гірник Селидівського району Донецької області.

Як повідомляє сайт ДСНС України в Донецькій області, о 5:19 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Содова у м. Гірник.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що горіння відбувається всередині житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1961 року народження.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 6:42 та остаточно ліквідували – о 6:57. Вогнем знищено покрівля та перекриття на площі 14 кв. м та підлога на площі 20 кв. м, а також пошкоджено 2 віконні блоки та двері.

Причина займання встановлюється відповідними фахівцями.



Теги: Донбасс, женщина, пожар, спасатели, смерть
 
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