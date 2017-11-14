«ДНР» искусственно создала очередь на КПВВ «Новотроицкое»

14.11.2017 15:32

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» искусственно создали очередь на КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщили Донецкеи новости с ссылкой на пресс-секретаря Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

По данным Карпиленко, около 10 утра количество пешеходов и автомобилей, следовавших по маршруту на въезд на подконтрольную украинским властям территорию Украины со стороны временно неподконтрольной на КПВВ «Новотроицкое» резко увеличилось, а именно: около 250 пешеходов и около 150 транспортных средств. Для ускорения оформления автомобилей было принято решение осуществлять пропуск на 5 полосах на въезд на контролируемую украинскими властями территорию Украины. На пешеходном направлении на въезд также было увеличено количество пограничных нарядов. В то же время на выезд очереди отсутствовали.

«Подобные резкие увеличения количества пешеходов и транспортных средств со стороны временно неподконтрольной территории свидетельствуют о попытке НВФ дестабилизировать работу КПВВ "Новотроицкое", создать очереди, вызывая недовольство граждан. ГПСУ подчеркивает, что принимает все необходимые меры в таких случаях для ускорения осмотрово-пропускных мероприятий», – добавила Карпиленко.