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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь

20.11.2018 08:35
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Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь

Сегодня, 20 ноября, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось около 200 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/40;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 40/30;
«Гнутово» - 25/20



Теги: Донбасс, машины, очередь, Новотроицкое, КПВВ
 
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