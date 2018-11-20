Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь

20.11.2018 08:35

Сегодня, 20 ноября, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось около 200 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 40/30;

«Гнутово» - 25/20