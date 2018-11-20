Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь
Последние новости раздела
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко08:13
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь
20.11.2018 08:35
Сегодня, 20 ноября, у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось около 200 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/40;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 40/30;
«Гнутово» - 25/20
Теги: Донбасс, машины, очередь, Новотроицкое, КПВВ
Читайте также:
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко08:13
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды08:42
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко08:13
- "У Кремля не осталось козырей в руках: Украина для России – это стойкое осознание гаплыка", - блогер07:54
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м21:51
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО