Ситуация в пунктах пропуска утром 2 апреля: «Пускают очень медленно»

02.04.2019 09:13

Сегодня утром, 2 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, пишут Донецкие новости.

По данным Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 165 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/5.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Павел: «8:18. "Каргилл" 70 машин приблизительно основная. Льгота – 30-40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Антон: «7:21. Еленовка. Основная почти до 3 туалета, льгота машин 10-15, суперльгота 5»;

Антон: «8:40. В Еленовке за 1,5 часа основная продвинулась машин на 15-20. Пускают очень медленно».

КПВВ «Гнутово»:

Дмитрий: «7:45. Гнутово – до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.