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Ситуация в пунктах пропуска утром 2 апреля: «Пускают очень медленно»
Сегодня утром, 2 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, пишут Донецкие новости.
По данным Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 165 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10/20;
КПВВ «Марьинка» – 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
КПВВ «Гнутово» – 10/5.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Павел: «8:18. "Каргилл" 70 машин приблизительно основная. Льгота – 30-40».
КПВВ «Новотроицкое»:
Антон: «7:21. Еленовка. Основная почти до 3 туалета, льгота машин 10-15, суперльгота 5»;
Антон: «8:40. В Еленовке за 1,5 часа основная продвинулась машин на 15-20. Пускают очень медленно».
КПВВ «Гнутово»:
Дмитрий: «7:45. Гнутово – до камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, машины, очередь, пункты пропуска
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